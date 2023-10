Rugby, alle Zebre Parma arriva lo scozzese Longwell

Nuovo arrivo straniero in casa Zebre Parma in vista della stagione che inizierà tra due settimane e alla franchigia federale sbarca lo scozzese Steven Longwell, pilone 33enne. Un contratto breve, fino al 31 dicembre 2023 per il giocatore che vanta una lunga carriera, ma sempre nelle categorie inferiori. Insomma, non un talento, ma un onesto lavoratore.

Nato a Glasgow il 28 giugno 1990, Longwell proviene dagli inglesi Jersey Reds, vincitori lo scorso anno del Championship, il campionato nazionale di seconda divisione. Pilone forte in mischia chiusa, Steven è stato regolarmente inserito nella formazione ideale della settimana nel corso della passata stagione ed è stato nominato “Pilone destro dell’anno” al termine dell’annata.

La sua carriera nel rugby professionistico comincia nel 2015 nelle file dell’Ayr RFC, club scozzese che milita nel massimo campionato domestico. Dopo cinque stagioni con i rosanero, intervallate da una parentesi in Australia nel 2016 con Eastern Suburbs nel campionato provinciale del New South Wales, Steven approda in Italia nel 2020 dove si mette in mostra col Verona Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Il n° 3, 182 cm per 126 kg, si trasferisce quindi negli Stati Uniti dove disputa una stagione in Major League con la squadra di Washington DC, gli Old Glory.

Dal 2021 è stato un punto fisso della mischia dei Jersey Reds; nel suo background rugbistico figurano anche diverse apparizioni giovanili con la Scozia U18 e con la selezione domestica Scotland Club XV.

Foto: LPS