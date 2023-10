Rai, Sky, Mediaset o DAZN: dove vedere Inghilterra-Italia? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

Le qualificazioni agli Europei del 2024 sono pronte a ritornare anche questa sera. Tante le sfide interessanti ma, a rubare l’attenzione, troviamo senza dubbio l’impegno della nostra Nazionale. L’Italia di Luciano Spalletti questa sera a partire dalle ore 20.45, sarà ospite all’interno di Wembley dell’Inghilterra. La gara tra gli uomini di Gareth Southgate e l’undici azzurro è pronta a riservare forti emozioni. Attualmente gli inglesi si trovano la primo posto nel Gruppo C di questa fase preliminare del torneo.

I punti conquistati dopo cinque gare sono ben 13 ma attenzione dietro perché l’Italia fa sul serio e questa sera proverà l’assalto alla capolista. Bonaventura e compagni infatti, sono fermi a quota 10, solo tre lunghezze proprio dall’Inghilterra. In uno stadio che si prevede calorosissimo e stracolmo, la nostra Nazionale proverà a ripetere l’impresa del 2021 anche se, in quel caso, si trattava di una finale europea.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inghilterra-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO INGHILTERRA-ITALIA OGGI (17 OTTOBRE)

Martedì 17 ottobre

Ore 20.45 – Inghilterra-Italia – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INGHILTERRA-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse