Quanti soldi guadagna Dimarco con il rinnovo all’Inter? Tutte le cifre e durata contratto

“Diventare una bandiera? Spero di sì, è il mio sogno, il mio sogno è giocare nell’Inter e non vedo alcun problema da qui in avanti”. Partiamo subito dalle significative parole rilasciate da Federico Dimarco a SportMediaset qualche ora fa. L’esterno nerazzurro ha le idee chiare: riscrivere la propria storia e quella dell’Inter, diventando un giocatore chiave, diventando un giocatore bandiera.

DIMARCO E IL RINNOVO CON L’INTER: I DETTAGLI

E il sogno, pian piano, potrebbe esaudirsi: pronto infatti, un rinnovo di contratto per lui. Un importante passo quello che la società sta per fare: il legame con il giocatore sta per diventare ancora più saldo e duraturo e ad aumentare saranno anche le cifre. Attualmente il giocatore, legato sino al 2026, percepisce poco più di due milioni di euro più bonus. Con il rinnovo che sta per arrivare, Dimarco, farà un grosso salto in avanti in termini di ingaggio.

Arriverà infatti a percepire circa 4 milioni di euro, cifra che a scatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, salirà anno dopo anno. Insomma il doppio della cifra attuale con la possibilità di rendere ancora più pingue il bottino. Un grande balzo verso il proprio sogno per Dimarco. La firma è prevista nei prossimi giorni e si scopriranno tutti i definitivi dettagli.