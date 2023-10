Quando si gioca Inter-Roma? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Ancora qualche giorno di attesa e poi sarà nuovamente il momento della Serie A. La massima serie italiana è pronta a tornare in scena con diverse interessantissime partite. In questi giorno infrasettimanali, nelle varie Coppe Europee, diverse formazioni della Penisola stanno battagliando o dovranno farlo nelle prossime ore.

E tra queste figurano l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho. Le due compagini si affronteranno nel prossimo turno di A, il decimo. Domenica 29 ottobre a partire dalle ore 18.00 ci si aspetta un San Siro infuocato e una vera e propria battaglia.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

I nerazzurri in settimana hanno steso il Salisburgo in Champions League; la Roma invece, è in attesa dello Slavia Praga nel match di Europa League. E l’impianto milanese, tra pochi giorni, sarà dunque pronto ad accogliere Romelu Lukaku: vedremo se il belga con la nuova maglia giallorossa riuscirà a pungere i suoi ex compagni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Roma, match valido per la 10ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN. La diretta streaming invece, avverrà su DAZN.

CALENDARIO INTER-ROMA (29 OTTOBRE)

Domenica 29 ottobre

Ore 18.00 – Inter-Roma – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA INTER-ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse