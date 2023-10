Quando si gioca Genoa-Salernitana? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La settimana in corso è caratterizzata dalla terza giornata delle fasi a gironi delle coppe europee, ma già a partire da venerdì tornerà la Serie A 2023-2024. Alle 20.45 del 27 ottobre, infatti, Genoa e Salernitana inaugureranno la decima giornata dell’edizione attuale del massimo campionato per una sfida che si preannuncia infuocata per via delle situazioni di classifica delle due squadre.

Il Genoa di Alberto Gilardino deve reagire dopo le ultime due sconfitte con Milan e Atalanta. I rossoblù, dopo gli ultimi risultati negativi, hanno bisogno di punti per riallontanarsi dalla zona retrocessione. La speranza dei supporter del Grifone è riposta nelle rimanenti partite del girone d’andata, decisamente meno impegnative rispetto alla prima metà, dove il Genoa ha già affrontato quasi tutte le big del campionato a eccezione di Inter e Juventus.

La situazione della Salernitana è ancor più complessa. Il pareggio acciuffato all’ultimo nello scontro salvezza con il Cagliari per 2-2 avrà evitato una sconfitta, ma non ha di certo reso le cose più facili ai granata, penultimi a quota 4 punti in classifica, staccati di altrettante lunghezze dagli avversari di venerdì. Un successo esterno darebbe un enorme sospiro di sollievo ai ragazzi di Filippo Inzaghi, il quale ha dato una scossa alla squadra con il suo arrivo.

La sfida tra Genoa e Salernitana, il cui via è programmato per le 20.45 di venerdì 27 ottobre allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO GENOA-SALERNITANA SERIE A 2023-2024

Venerdì 27 ottobre

Ore 20.45 Genoa-Salernitana – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA GENOA-SALERNITANA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

