Quali partite vedere su Sky e DAZN per la decima giornata di Serie A (27-30 ottobre)? Calendario, programma, palinsesto tv, streaming

La Serie A 2023/2024 a partire da questa sera, venerdì 27 ottobre, è pronta a tornare in scena per regalare forti emozioni ai tanti appassionati e tifosi di questi sport e questo campionato. La massima serie italiana, dopo le tante gare delle Coppe europee che si son disputate nel corso dei turni infrasettimanali, allieterà nuovamente i pomeriggi e le sere di un lunghissimo weekend che terminerà solamente il 30 ottobre. E, in mezzo, non mancheranno interessanti gare.

A partire da quella odierna, con Genoa e Salernitana che daranno il via a quello che sarà il decimo turno. E poi il giorno seguente attenzione a Sassuolo-Bologna, Lecce-Torino o ancora Juventus-Verona in serata. Domenica 29 ottobre non mancheranno i presupposti per rimanere incollati al tv: Cagliari-Frosinone come lunch match, e ancora Monza-Udinese, prima di arrivare sino ai big match delle 18.00 e delle 20.45.

Nel tardo pomeriggio l’Inter di Simone Inzaghi se la vedrà all’interno di San Siro con la Roma. In serata invece, occhio a Napoli-Milan. A chiudere, lunedì 30 ottobre, Empoli-Atalanta e Lazio-Fiorentina. Ma ecco di seguito il programma completo del prossimo turno di Serie A.

CALENDARIO SERIE A 10MA GIORNATA (27-30 OTTOBRE)

Venerdì 27 ottobre

Ore 20.45 – Genoa-Salernitana – Diretta tv su Zona DAZN

Sabato 28 ottobre

Ore 15.00 – Sassuolo-Bologna – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 18.00 – Lecce-Torino – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 – Juventus-Verona – Diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201)

Domenica 29 ottobre

Ore 12.30 – Cagliari-Frosinone- Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Ore 15.00 – Monza-Udinese – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 18.00 – Inter-Roma – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 – Napoli-Milan – Diretta tv su Zona DAZN

Lunedì 30 ottobre

Ore 18.30 – Empoli-Atalanta – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 – Lazio-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213)

