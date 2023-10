Perché la giornata di Serie A non finisce oggi? Chi gioca il Monday Night (30 ottobre): calendario, programma, orari, tv, streaming

La domenica odierna della Serie A 2023-2024 vedrà ben quattro partite svolgersi durante l’arco della giornata, tra cui i due big match del decimo turno del campionato attuale, Inter–Roma e Napoli-Milan, le cui sfide chiuderanno il programma del giorno, ma non del capitolo del fine settimana. Infatti domani altri due incontri si giocheranno per la decima giornata della massima serie, prima di cambiare pagina con i sedicesimi di Coppa Italia.

La prima partita vedrà in campo Empoli e Atalanta dalle ore 18.30. Trasferta non scontata per i bergamaschi che, dopo il pareggio in Europa League in casa dello Sturm Graz, sarà di scena in Toscana contro una squadra in salute come quella di Aurelio Andreazzoli, reduce dal successo esterno sorprendente con i corregionali della Fiorentina.

E proprio la Viola sarà una delle due formazioni a giocarsi il Monday Night della 10ma giornata. La squadra di Vincenzo Italiano andrà all’Olimpico di Roma per sfidare dalle 21.00 la Lazio di Maurizio Sarri, incontro che sulla carta promette scintille. I biancocelesti vengono dalla netta sconfitta per 3-1 con il Feyenoord in Champions League, i toscani hanno invece demolito 6-0 il Cukaricki in Conference League.

Di seguito il programma e il calendario completo delle due partite che si svolgeranno nella serata di domani. La sfida tra Empoli e Atalanta verrà trasmessa da DAZN in streaming e Zona DAZN in tv, Lazio-Fiorentina si potrà vedere su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K in tv, DAZN, Now Tv e Sky Go in streaming.

CALENDARIO SERIE A 2023-2024 (30 OTTOBRE)

Lunedì 30 ottobre

Ore 18.30 Empoli-Atalanta – Diretta tv su Zona DAZN (canale 214 di Sky), Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 Lazio-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Foto: Lapresse