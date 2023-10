MotoGP, quando la prossima gara? GP Australia 2023: programma, orari, tv, calendario 20-22 ottobre

La MotoGP si sposta ai confini del mondo, nel senso più letterale del termine. D’altronde settimana prossima si correrà il Gran Premio d’Australia. Non siamo lontani dalla civiltà, ma è comunque la gara più remota rispetto all’Europa. Inoltre, si corre ai margini dello stretto di Bass, il tratto di mare che separa Phillip Island dalla Tasmania.

Il tracciato, edificato su un’isola situata nei pressi di Melbourne, è vecchio stile e riporta il Motomondiale indietro nel tempo. È veloce, guidato e pieno di insidie ambientali. Il vento complica spesso la vita ai centauri, così come i gabbiani, che rappresentano un pericolo da tenere sempre a mente. Infine, le gomme vanno sovente in crisi.

La pista misura 4.448 metri e genera talvolta GP molto equilibrati. All’inizio del XXI secolo, l’abitudine era quella di avere vincitori seriali. Valentino Rossi e Casey Stoner hanno inanellato un successo dopo l’altro. La musica è cambiata nell’ultimo decennio, durante il quale il back-to-back non è mai stato realizzato. Nel 2022 si impose Alex Rins, sulla Suzuki. Cosa succederà nel 2023? Per scoprirlo basterà seguire il GP d’Australia in TV.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio di Australia. Dunque, oltre alle qualifiche, alla Sprint e alla Gara, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta qualifiche e Sprint del sabato. La domenica, viceversa, il GP australiano sarà proposto in differita. Non ci sarà inoltre modo di vedere in chiaro le prove libere e il warm-up.

STREAMING – L’evento di Phillip Island potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle qualifiche, la diretta della sprint e la differita della gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Australia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP AUSTRALIA 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 20 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0.00-0.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 0.50-1.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 1.45-2.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 4.15-4.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 5.05-5.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 6.00-7.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 21 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 23.40-0.10, Moto3, Prove libere 3 (*)

Ore 0.25-0.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 1.10-1.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 1.50-2.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2.15-2.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3.50-4.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4.45-5.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5.10-5.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6.00, MotoGP, SPRINT

(*) N.B. a causa del fuso orario, le prove libere di Moto3 cominceranno alle 23.40 italiane di venerdì 20.

DOMENICA 22 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0.40, MotoGP, Warm Up

Ore 2.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 3.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 5.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Foto: Valerio Origo