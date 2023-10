MotoGP, GP Australia 2023: orario Sprint Race 22 ottobre, tv, streaming, programma Sky e TV8

Domani, domenica 22 ottobre, calerà il sipario sul week end del GP d’Australia, sedicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Phillip Island assistere a un format diverso dalle attese. La Race Direction ha stabilito il mutamento dello schedule originario. Ieri, come è noto, si è tenuto il GP di 27 giri della MotoGP per via delle condizioni meteorologiche.

Secondo le previsioni, vi saranno nelle prossime ore forti raffiche di vento e i gestori del Circus si sono voluti assicurare che la gara che assegnava i punti a pieno non avesse problemi di questo tipo. Pertanto, si è dovuto prendere atto della prima vittoria in carriera in top-class del francese Johann Zarco, della piazza d’onore di Francesco Bagnaia e del quinto posto di Jorge Martin, che ha perso punti da Pecco.

Vi dovrebbe essere quindi la Sprint Race, preceduta però da tre warm-up, ciascuno per ogni categoria, e dalle altre due gare di Moto3 e di Moto2. Vi è stato anche un anticipo sull’orario di partenza per cercare di precedere l’intensificarsi del vento.

Il GP d’Australia, sedicesimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP solo per le gare, mentre i warm-up saranno trasmessi solo sul canale 208; in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile seguire in chiaro anche la differita delle gare domenicali di Moto2 e di Moto3 e della Sprint Race della top-class.

Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro i warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Di conseguenza, in streaming, si potranno guardare su TV8.it la differita delle gare domenicali di Moto2 e di Moto3 e della Sprint Race della top-class, ma non dei warm-up.

CALENDARIO GP AUSTRALIA 2023 MOTOGP

Sabato 21 ottobre (orari italiani)

Ore 23.20 Moto3, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 23.40 Moto2, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Domenica 22 ottobre (orari italiani)

Ore 00.00 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208),

Ore 01.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) solo per le gare, mentre i warm-up saranno trasmessi solo sul canale 208. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita della Sprint Race e delle gare domenicali di Moto2 e di Moto3. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro i warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento di Phillip Island potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la differita delle gare disponibili di Moto2 e di Moto3 e della Sprint Race sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Domenica 22 ottobre

Ore 10.55, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 12.10, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 14.00 MotoGP, Sprint – Differita tv in chiaro.

Foto: MotoGP.com Press