Milan-PSG, quando la prossima partita di Champions League? Data, programma, orario, tv, streaming

Il Milan di Stefano Pioli è pronto per la sfida che può valere una buona fetta di possibilità di qualificarsi per gli ottavi di finale nella UEFA Champions League 2023-2024. I rossoneri quest’oggi, a partire dalle ore 21.00, se la dovranno vedere con il PSG di Luis Enrique al Parco dei Principi per la terza giornata del girone F della massima competizione europea.

La sconfitta in casa contro la Juventus nell’ultimo impegno in Serie A ha declassato i rossoneri dalla prima alla seconda posizione in campionato. Il Diavolo ha voglia di riscatto dopo la battuta d’arresto con i bianconeri: l’importanza del match con i parigini è gigantesca, in virtù dell’equilibrio che caratterizza il gruppo più tosto della manifestazione, e anche uscire con un pareggio dalla capitale francese sarebbe un risultato positivo in vista del prosieguo del cammino europeo.

Il successivo match che i rossoneri dovranno disputare in Champions League sarà proprio la sfida di ritorno con i campioni di Francia, a San Siro, prevista per il 5 novembre dalle ore 21.00. Dall’esito dei due incontri con il PSG si potrà capire quante possibilità avrà il Milan di passare il turno: al momento i rossoneri retrocederebbero in Europa League alla luce della terza posizione occupata a quota 2 punti in classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-PSG, match valido per la 4a giornata della UEFA Champions League 2023-2024.

CALENDARIO MILAN-PSG CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 7 novembre

Ore 21.00 Milan-PSG – Diretta tv su Sky Sport Uno e Canale 5, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

PROGRAMMA MILAN-PSG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Canale 5.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go, Mediaset Infinity.

