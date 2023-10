Jonathan Milan torna a vincere! Sigillo in volata al Tour of Guangxi e maglia di leader

Jonathan Milan ha vinto la seconda tappa del Tour of Guangxi, evento World Tour che chiude la stagione del grande ciclismo. L’alfiere della Bahrain-Victorious si è imposto in volata sul traguardo di Qinzhou, al termine di una frazione completamente pianeggiante di 150 km incominciata a Beihai. Il Campione Olimpico dell’inseguimento a squadre su pista ha primeggiato in uno sprint regale, dopo il secondo posto ottenuto nella giornata di ieri, quando partì a 250 metri dalla linea d’arrivo e venne rimontato da Elia Viviani.

Il 23enne ha giganteggiato nella sfida tra ruote veloci e ha trionfato con margine nei confronti dell’olandese Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) e del colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), mentre il tedesco Max Kanter (Movistar) e l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) sono rimasti giù dal podio precedendo l’irlandese Sam Bennett (Bora-hansgrohe) e l’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma). Elia Viviani ha concluso al 16mo posto.

Jonathan Milan si è issato al comando della classifica generale, con 4 secondi di vantaggio nei confronti del belga Dries de Bondt e 6” su Viviani. Si tratta della sua quinta affermazione da professionista su strada: nel 2022 festeggiò in due frazioni della CRO Race, mentre quest’anno ha esultato al Saudi Tour e in occasione della seconda tappa del Giro d’Italia (a cui fecero seguito quattro secondi posti e la conquista della maglia ciclamino).

Ricordiamo che il nativo di Tolmezzo è alle sue ultime uscite con la casacca arancione, perché dal prossimo anno vestirà i colori della Lidl-Trek. Domani è in programma la terza di sei tappe: 134,3 km sul circuito di Nanning, è previsto uno strappo di 1,4 km all’11,5% di pendenza media da affrontare per cinque volte, l’ultima a 20 km dal traguardo. Si potrebbe scremare la classifica generale prima dell’arrivo in salita a Nongla in programma domenica 15 ottobre.

Foto: Lapresse