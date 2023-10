Infortunati Milan, chi si è fatto male in Nazionale e non può tornare in Serie A? Tegola Chukwueze

La Serie A 2023/2024, nel corso del weekend che sta per arrivare, tornerà nuovamente in campo dopo la sosta. Terminate le varie gare delle Nazionali sparse per il mondo, tornerà quindi in scena la massima serie e con lei tante interessantissime partite. Tra queste spicca il big match di domenica 22 ottobre che si giocherà a partire dalle ore 20.45: si tratta di Milan-Juventus.

I rossoneri, all’interno di San Siro, accoglieranno i bianconeri guidati da mister Massimiliano Allegri. I Diavoli di Stefano Pioli, attualmente, occupano il primo posto in classifica a quota 21 punti e non vorranno arrestare la propria corsa ma occhio alla Vecchia Signora, pronta a sgambettare la formazione di casa: per i piemontesi terzo posto a quattro lunghezze di distanza dai milanesi.

E in vista del match, una tegola davvero inaspettata in casa Milan, ha scosso spogliatoio e tifosi: Pioli infatti, dovrà rinunciare a un importante giocatore e anche per diverso tempo. Stiamo parlando di Chukwueze. Il giocatore, nel corso di un allenamento in ritiro con la propria Nazionale, si è dovuto fermare ed è addirittura ritornato a Milanello.

Ha subito sostenuto gli esami medici e per lui si prevede un mese di stop: per lui una lesione al bicipite femorale sinistro. Insomma una grave assenza e vedremo dunque le scelte del mister per colmare questa assenza.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao: Allenatore: Stefano Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Foto: LaPresse