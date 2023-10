Genoa-Milan, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023/2024 è pronta a ritornare in campo con l’ottavo turno. La massima serie italiana tra poco più di 24 ore vedrà scendere sul terreno di gioco le prime quattro formazioni: si tratterà di Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo. Ma, ovviamente, il lungo weekend proseguirà e soffermiamoci, dunque, sul match di sabato 7 ottobre che si giocherà a partire dalle ore 20.45. Si tratta di Genoa-Milan.

Gli uomini di Alberto Gilardino accoglieranno al Ferraris l’undici guidato da Stefano Pioli. Un match interessantissimo quello tra rossoblù e rossoneri e vedremo chi riuscirà a spuntarla. I liguri, nelle ultime due giornate, hanno ottenuto prima una vittoria (contro la Roma) e poi un pareggio contro l’Udinese nell’ultimo turno. Passiamo adesso ai Diavoli che, invece, vengono da tre vittorie consecutive in campionato dopo lo scivolone nel derby: vittorie contro Verona, Cagliari e Lazio. Non sarà comunque facile riconfermarsi né per l’una né per l’altra squadra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Genoa-Milan, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO GENOA-MILAN

Sabato 7 ottobre

Ore 20.45 – Genoa-Milan – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA GENOA-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Haps; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

