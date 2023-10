Formazioni Milan-Juventus, le ultime sui probabili titolari: chi gioca, panchina, ballottaggi

Sarà un big match condizionato dagli assenti quello che andrà in scena questa sera, domenica 22 ottobre, tra Milan e Juventus. La gara, che sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, inizierà alle 20.45.

In casa rossonera, i problemi di Stefano Pioli partono sin dalla porta dove, con la squalifica di Mike Maignan e l’infortunio di Marco Sportiello giocherà l’ex Antonio Mirante, con il giovane Lapo Nava in panchina.

Altro big assente per squalifica sarà Theo Hernandez: al suo posto Alessandro Florenzi in una difesa completata da Davide Calabria come terzino destro e la coppia centrale formata da Malick Thiaw e Fikayo Tomori.

Infortunato, nel pacchetto difensivo anche Mattia Caldara, così come non saranno della partita Ismael Bennacer, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze. Recuperati, ma probabilmente solo per la panchina, Rade Krunic e Pierre Kalulu.

A centrocampo quindi, sicuri di una maglia da titolare ci sono Tijjani Reijnders e Yacine Adli, con Tommaso Pobega che insidia Yunus Musah per un posto da titolare nel terzetto di centrocampo del 4-3-3 del Milan.

In avanti, invece, nessuna sorpresa con il tridente composto da Rafael Leao e Christian Pulisic ai lati di Olivier Giroud.

Dall’altro lato del campo, Massimiliano Allegri dovrà invece rinunciare ad Alex Sandro e Danilo in difesa, oltre naturalmente a Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Recuperati, invece, sia Dusan Vlahovic che Federico Chiesa, ma entrambi dovrebbero accomodarsi in panchina a vantaggio di Moise Kean e Arkadiusz Milik, coppia d’attacco nel 3-5-2 bianconero.

Scelte obbligate, poi, in difesa: considerate le assenze, davanti a Wojciech Szczesny ci saranno Federico Gatti, Daniele Rugani e Bremer.

Conferme in blocco infine a centrocampo: Timothy Weah e Filip Kostic agiranno sugli esterni con al centro Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Foto: LaPresse