Fiorentina-Ferencvaros, Conference League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non può giocare questa sera

Tutto è pronto per l’attesissimo Fiorentina-Ferencvaros di questa sera, valevole per il secondo turno della fase a gironi della Conference League 2023-2024. La formazione viola, reduce dal comodo 3-0 rifilato al Cagliari nel proprio match di campionato, sarà impegnata nel suo secondo turno della fase a gironi della terza competizione continentale per club.

La compagine allenata da mister Vincenzo Italiano, infatti, ospiterà allo stadio Artemio Franchi la squadra ungherese e si annuncia una sfida di estrema importanza per il prosieguo del cammino europeo. La sfida contro la formazione ungherese andrà in scena questa sera, giovedì 6 ottobre alle ore 21.00 e saranno in palio 3 punti di capitale importanza per la qualificazione al turno successivo, quello ad eliminazione diretta.

Com’è la situazione nel raggruppamento? La squadra toscana, come è noto, è reduce dal 2-2 dell’esordio in casa del Genk, mentre i magiari nella prima uscita hanno superato con il punteggio di 3-1 il Čukarički.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

Indisponibili: Pierozzi (20 giorni), Dodo (6-8 mesi), Castrovilli (da valutare), Mina (40 giorni),

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Botka, Mmaee, Cissé, Ramirez; Abu Fani, Makreckis; Owusu, Ben Romdhane, Marquinos; Varga.

Indisponibili: Halmai

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

ARBITRO: Daniel Schlager (Germania)

Foto: LaPresse