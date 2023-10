Fiorentina-Cukaricki, quando la prossima partita di Conference League? Data, programma, orario, tv, streaming

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà di scena nella serata di oggi per la seconda giornata del girone F della UEFA Conference League 2023-2024: i viola sfideranno il Ferencvaros al Franchi per un match fondamentale in ottica passaggio del turno. Imperativo per i toscani ottenere il massimo della posta in palio se l’obiettivo è quello di accedere direttamente agli ottavi senza passare dal knock-out playoff, evitando di fatto quello che è successo nella passata stagione.

La Fiorentina è reduce dalla netta vittoria nell’ultima uscita di Serie A contro il Cagliari, successo che ha fatto balzare la squadra di Italiano al terzo posto della classifica, a pari punti con Juventus e Napoli: i gigliati, al contrario della passata stagione, hanno iniziato l’anno in una maniera più che positiva, e per continuare questo momento di forma una vittoria oggi rimetterebbe la Viola sulla retta via nel percorso europeo dopo il pareggio di Genk.

L’appuntamento europeo successivo a quello con i magiari sarà con il Cukaricki, formazione proveniente dalla Serbia alla prima partecipazione in una fase a gironi di una competizione continentale. Al momento quarti nel campionato locale, i serbi rappresentano l’avversario più abbordabile sulla carta nel girone, e un risultato diverso dalla vittoria nella sfida programmata per il 26 ottobre sarebbe una delusione per i toscani.

La sfida tra Fiorentina e Cukaricki, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 26 ottobre allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in tv su Sky Sport (da definire su Tv8), mentre la diretta streaming sarà affidata a DAZN, Now Tv e Sky Go.

Foto: Lapresse