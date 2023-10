Fiorentina-Cukaricki, Conference League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

Se il weekend della nona giornata di Serie A è ancora in corso, le squadre impegnate nelle coppe europee già dovranno da domani pensare al prossimo impegno continentale. Anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo nella settimana che verrà per il terzo turno del girone F della Conference League 2023-2024: i Viola saranno attesi al Franchi dai serbi del Cukaricki in una sfida da non fallire in ottica qualificazione.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà di scena domani sera con l’Empoli per il proprio match di campionato prima della sfida con il Cukaricki. Dopo due pareggi pirotecnici per 2-2 con Genk e Ferencvaros, la situazione di classifica dei toscani non permette altri passi falsi: in caso contrario, infatti, il rischio di dover passare per i playoff o, ancor peggio, uscire di scena ai gironi si alzerebbe e non poco.

Il Cukaricki, formazione attualmente al quarto posto nel campionato serbo, si è dimostrata ampiamente la squadra meno competitiva nel raggruppamento. Nelle prime due sfide, infatti, i balcanici hanno raccolto la miseria di zero punti, frutto di due sconfitte con Genk e Ferencvaros. Per questo motivo, il match di giovedì assume una grande importanza per il futuro del cammino europeo dei Viola, i quali con una vittoria recupererebbero punti almeno su una tra Genk e Ferencvaros.

La sfida tra Fiorentina e Cukaricki, il cui via è programmato alle 21.00 di giovedì allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà affidata a DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO FIORENTINA-CUKARICKI CONFERENCE LEAGUE 2023-2024

Giovedì 26 ottobre

Ore 21.00 Fiorentina-Cukaricki – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Foto: Lapresse