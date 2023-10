Fagioli può allenarsi con la Juventus da squalificato? Il regolamento e quando torna a giocare

Nicolò Fagioli è stato il primo nome uscito dall’inchiesta scommesse venuta fuori la scorsa settimana. Il centrocampista della Juventus ha deciso di collaborare immediatamente con la giustizia, arrivando ad una rapida soluzione del caso con la sua richiesta di patteggiamento: sette mesi di squalifica per lui da parte della FIGC oltre a cinque mesi di terapia per curare la sua ludopatia.

In questi mesi dunque il calciatore non potrà essere a disposizione di Max Allegri, che aveva già perso per strada Paul Pogba a causa della sua positività al testosterone. Fagioli però potrà almeno allenarsi assieme ai compagni di squadra durante questi mesi, a meno di decisioni alternative della stessa Juventus che, al momento, non sembrano essere previste.

Il calciatore salterà dunque i mesi rimanenti di campionato, ma tornerà in tempo per il finale della prossima Serie A: i sette mesi si concluderebbero il prossimo 18 maggio, con Fagioli che sarebbe in tempo per essere a disposizione per le ultime due giornate di campionato, la trasferta di Bologna della trentasettesima giornata ed il match casalingo con il Monza della trentottesima.

Con questi termini, il calciatore sarebbe a disposizione anche per una eventuale convocazione per i prossimi Europei in Germania: difficile, se non impossibile, poiché il ragazzo, seppur di talento, non faceva ancora parte del gruppo di Luciano Spalletti. Anche se questi mesi sarebbero potuti servire per crescere ed entrare a far parte dell’élite del calcio italiano.

