F1, Max Verstappen: “Avvio di weekend positivo, meglio del previsto. Gomme difficili da gestire”

Venerdì indubbiamente positivo ma non così esaltante per Max Verstappen a Mexico City nel weekend del Gran Premio del Messico 2023, quartultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha ottenuto la miglior prestazione in entrambe le prime sessioni di prove libere dimostrandosi quindi il punto di riferimento sul giro secco in vista delle qualifiche ma non impressionando positivamente nella simulazione di passo gara.

“Nel complesso è stato un inizio di weekend tutto sommato positivo, meglio di quello che mi aspettavo. La pista qui è scivolosa come sempre e le gomme sono molto difficili da gestire nei long-run, quindi ci sono alcune cose su cui dobbiamo lavorare“, ha dichiarato il tre volte campione del mondo ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo turno di libere.

A proposito del livello evidenziato da Lando Norris, suo primo inseguitore in classifica nella simulazione di qualifica in FP2: “Le McLaren sono vicine a noi ormai da alcune gare, quindi non è una sorpresa vederle lì davanti. Sarà sicuramente molto competitiva sul giro secco, ma sul passo gara è una storia diversa“, spiega Max a fine venerdì in Messico.

Foto: Lapresse