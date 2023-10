F1, Ferrari quarta forza in campo nella Sprint di Lusail: obiettivo podio complicato in gara

Dopo un venerdì opaco, non arrivano buone notizie neanche quest’oggi al Lusail International Circuit per la Ferrari. Il sesto posto di Carlos Sainz ed il dodicesimo di Charles Leclerc (post-penalità di 5″ causa track limits) nella Sprint del Gran Premio del Qatar 2023 rappresenta un bottino troppo magro per la Scuderia di Maranello, che lascia sul piatto dei punti preziosi rispetto alla Mercedes in ottica seconda posizione nel Mondiale costruttori.

Il muretto box emiliano, considerando la terza fila ottenuta dai piloti nella Sprint Shootout, ha provato un azzardo scegliendo con entrambi la gomma soft per far saltare il banco soprattutto in partenza e cercare di resistere il più a lungo possibile nelle posizioni di vertice. In effetti Sainz e Leclerc hanno trovato un ottimo primo giro, facendo valere la mescola morbida anche nelle ripartenze dopo le tre Safety Car, per poi crollare però nel finale.

Le gomme medie si sono rivelate infatti nettamente più performanti già dopo pochi giri, a causa di un crollo verticale degli pneumatici più soffici sui curvoni ad alta velocità del tracciato asiatico. A parità di mescola però le SF-23 hanno pagato dazio rispetto alla Mercedes di George Russell, giunto al traguardo in quarta posizione dopo aver guidato a lungo la Sprint.

Considerando il doppio podio McLaren, con l’affermazione di Oscar Piastri ed il terzo posto in rimonta di Lando Norris, oltre all’estrema competitività della Red Bull di Max Verstappen (2° e già certo del titolo mondiale), Ferrari si sta dimostrando la quarta forza in campo questo fine settimana in Qatar. Domani Leclerc, 5° in griglia, potrà provare a disputare una buona gara cercando di insidiare perlomeno una delle due Mercedes, mentre Sainz dovrà inventarsi una grande rimonta da centro gruppo.

