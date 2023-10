F1, Fernando Alonso ustionato nel GP del Qatar! Temperature pazzesche a Lusail

Un fine-settimana da cancellare per tanti motivi quello di Lusail (Qatar), ultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista qatariana, infatti, le problematiche sono state diverse: dai cordoli troppi aggressivi sugli pneumatici, passando per la criticità track-limits e giungendo alle temperature pazzesche con cui i piloti hanno dovuto correre. Tanti sono stati costretti a reidratarsi in qualche modo e alcuni di loro, per quanto detto da Lando Norris, sono svenuti.

Un’altra conseguenza del calore della gara sono state le ustioni di cui è stato vittima Fernando Alonso. “Dal quindicesimo giro ho cominciato a lamentarmi via radio del calore, perché quanto stavo vivendo mi ha portato delle ustioni al fianco destro“, in questo modo lo spagnolo si è espresso ai microfoni dei media presenti. Stando a quanto riportato da Sky Sport F1, le ustioni di Nando sono state al braccio e al gluteo destro.

Non è un caso che Alonso abbia richiesto che gli fosse gettata acqua nel suo abitacolo durante una delle tre soste ai box, cosa che però la squadra non ha potuto fare per non andare contro il regolamento che impedisce di agire in questo modo: “Le condizioni sono state davvero estreme, ma purtroppo non mi hanno potuto aiutare“, ha confermato il pilota dell’Aston Martin.

Foto: LaPresse