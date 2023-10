Cukaricki-Fiorentina, quando la prossima partita di Conference League? Data, programma, orario, tv, streaming

Cukaricki-Fiorentina: un ulteriore banco di prova per i “Viola” di Vincenzo Italiano che quest’anno in Europa, nel loro secondo percorso consecutivo in Conference League, non hanno ancora trovato il passo giusto.

Bonaventura e compagni saranno attesi, il prossimo 9 novembre, da una trasferta caldissima, in casa di una squadra, come quella serba, che magari non ha la tecnica e la qualità di altre formazioni, ma che sa fare leva sul proprio pubblico per trovare ardore e energie incredibili.

Tutto in 90′ con in palio tre punti che, visto anche il terzo turno in arrivo e il quarto in agenda, appunto, saranno fondamentali per le sorti del Gruppo F della terza competizione europea calcistica per club.

Il match tra Cukaricki e Fiorentina, che si disputerà alle ore 18.45 di giovedì 9 novembre, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su DAZN, NOW e SkyGo. Di seguito tutti i dettagli per non perdersi neppure un secondo della partita fra i cechi e i capitolini.

CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE 2023-2024

Giovedì 9 novembre

Ore 18.45 Cukaricki-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8)

PROGRAMMA CUKARICKI-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8)

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go e DAZN

Foto: LaPresse