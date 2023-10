Chi vince il Pallone d’Oro 2023? Su che canale vedere la premiazione: programma, orario, tv, steraming

Chi metterà le mani sul Pallone d’oro edizione 2023? Questa sera a partire dalle ore 20.30 andrà in scena al Théâtre du Châtelet di Parigi e incoronerà il miglior calciatore degli ultimi 12 mesi, come sempre sotto l’egida di France Football.

Quali sono i finalisti? André Onana – Inter/Manchester United (Camerun), Josko Gvardiol – RB Lipsia/Manchester City (Croazia), Karim Benzema – Real Madrid/Al Ittihad (Francia), Jamal Musiala – Bayern Monaco (Germania), Mohamed Salah – Liverpool (Egitto), Jude Bellingham – Borussia Dortmund/Real Madrid (Inghilterra), Bukayo Saka – Arsenal (Inghilterra), Randal Kolo Muani – Eintracht Francoforte/Paris Saint-Germain (Francia), Kevin De Bruyne – Manchester City (Belgio). Bernardo Silva – Manchester City (Portogallo), Emiliano Martínez – Aston Villa (Argentina), Khvicha Kvaratskhelia – Napoli (Georgia), Rúben Dias – Manchester City (Portogallo), Nicolò Barella – Inter (Italia), Erling Haaland – Manchester City (Norvegia), Yassine Bounou – Siviglia/Al Hilal (Marocco), Martin Ødegaard – Arsenal (Norvegia), Julián Álvarez – Manchester City (Argentina), Ilkay Gündogan – Manchester City/Barcellona (Germania), Vinícius Júnior – Real Madrid (Brasile), Lionel Messi – Paris Saint-Germain/Inter Miami (Argentina), Rodri – Manchester City (Spagna), Lautaro Martínez – Inter (Argentina), Antoine Griezmann – Atletico Madrid (Francia). Robert Lewandowski – Barcellona (Polonia), Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain (Francia), Kim Min-jae – Napoli/Bayern Monaco (Repubblica di Corea), Victor Osimhen – Napoli (Nigeria), Luka Modric – Real Madrid (Croazia), Harry Kane – Tottenham/Bayern Monaco (Inghilterra).

Chi sono i favoriti? Tutto sembra portare verso l’ennesimo trionfo (sarebbe il settimo) di Leo Messi. L’argentino, infatti, dopo aver trascinato l’Albiceleste al trionfo a Qatar 2022 è in pole position rispetto a Haaland e Mbappè.

La consegna del Pallone d’oro 2023 si potrà seguire su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport 1 (201), per cui in streaming su SkyGO e NOW. In chiaro si potrà seguire su 20Mediaset (canale 151 di Sky e 20 dgt) e in streaming su Mediaset Infinity. L’evento si potrà seguire anche su Discovery+ in streaming.

