Chi sono i nuovi volti dell’Italia Under 21? Chi ha convinto nelle prime partite e i nomi verso la Norvegia

L’Italia Under 21 tra sei giorni ritornerà ufficialmente in azione. I ragazzi convocati da mister Carmine Nunziata, martedì 17 ottobre a partire dalle ore 17.45, saranno infatti impegnati nella gara valida per le qualificazioni all’Europeo del 2025. Il prossimo avversario che gli azzurrini accoglieranno all’interno dello stadio ‘Druso’ di Bolzano sarà l’ostica Norvegia.

La Nazionale guidata da Jan Jalland sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo e per i giovani azzurri non sarà semplice: i norvegesi nelle prime due partite delle qualificazioni, hanno ottenuto due importanti e soprattutto larghe vittorie. La prima contro San Marino: 0-7; la seconda, invece, contro la Lettonia e sempre per 7-0. Quattordici gol messi a segno in due gare, zero le reti subite.

La Norvegia si trova dunque al primo posto nel Gruppo A (a pari punti con l’Irlanda), mentre l’Italia di Nunziata è ferma al terzo posto dopo il pareggio nella gara di esordio contro la Lettonia e lo 0-2 rifilato alla Turchia. Vedremo se gli azzurrini riusciranno a superare i norvegesi: nel frattempo l’allenatore dell’U21 ha convocato tre volti nuovi. Si tratta del portiere Filippo Rinaldi (Olbia), del centrocampista Alessandro Bianco (Reggiana) e dell’attaccante Luca Koleosho (Burnley).

Da domenica 8 ottobre i ragazzi convocati d Nunziata si sono riuniti presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e il giorno seguente hanno iniziato il proprio lavoro. Domani, giovedì 12, è prevista un’amichevole contro la Nazionale Under 18 mentre domenica 15 è prevista la partenza per l’Alto Adige. Vedremo dunque, come si comporterà l’Italia U21 con la Norvegia e se riuscirà a imporsi.

ITALIA UNDER 21: I CONVOCATI DI NUNZIATA

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Sampdoria), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)

Foto: LaPresse