Chi è l’arbitro di Celtic Glasgow-Lazio? Lituano, alla terza direzione in Champions League

Sarà il lituano Donatas Rumšas a dirigere la partita che la Lazio giocherà questa sera, mercoledì 4 ottobre, in casa del Celtic Glasgow. Il match è valido per la seconda giornata del gruppo E di Champions League.

Rumšas, arbitro di 35 anni, sarà coadiuvato dai connazionali Aleksandr Radius e Dovydas Sužiedėlis come assistenti e da Robertas Valikonis come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà lo spagnolo Juan Martínez Munuera e come AVAR l’israeliano Roi Reinshreiber.

Il fischietto lituano sarà alla terza partita di Champions League in carriera , sempre nella fase a gironi.

In passato, ha infatti diretto nell’1-1 tra Shakhtar Donetsk e Sheriff nel 2021/22 e nel 5-0 del Manchester City sul Copenhagen nella passata edizione.

Il 35enne è alla prima assoluta contro una prima squadra italiana, anche se ha diretto l’Inter Under 19 negli ottavi della Youth League del 2019/20 in un match vinto 1-0 dai nerazzurri contro il Rennes.

