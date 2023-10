Che partita di Champions League si vede su Amazon Prime in esclusiva questa settimana (25 ottobre)? Programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League è pronta a ritornare per regalare emozioni. La massima competizione europea per club è pronta a ritornare in scena con le proprie avvincenti ed entusiasmanti sfide. Tanti i campioni in campo pronti a regalare gioie ai proprio tifosi e ai tanti appassionati di questo sport e questa manifestazione.

E, tra le tante partite, non si può non nominare il big match che andrà in scena su Amazon Prima: stiamo parlando di PSG-Milan. I parigini di Luis Enrique, mercoledì 25 ottobre a partire dalle ore 21.00, accoglieranno il Milan di Stefano Pioli. Una delle quattro italiane presenti all’interno del torneo dunque, sarà impegnata a Parigi in una sfida complicatissima contro un super ex di turno: Donnarumma.

I francesi vorranno riscattarsi dopo l’ultimo turno di Champions: sconfitta per 4-1 in casa del Newcastle. Non sarà semplice, però, contro i rossoneri che, in questo momento, hanno un punto in meno rispetto ai parigini (2), visti i due pareggi contro Magpies prima e il Dortmund poi. Vedremo chi la spunterà al Parco dei Principi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di PSG-Milan, match valido per la 3a giornata della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO PSG-MILAN (25 OTTOBRE)

Mercoledì 25 ottobre

Ore 21.00 – PSG-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA PSG-MILAN 25 OTTOBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PSG-Milan:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

