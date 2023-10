Che partita di Europa League si vede su TV8 gratis e in chiaro questa settimana (5 ottobre)? Programma, orario, tv, streaming

Quale sarà la partita di Europa League che si potrà vedere su TV8 in chiaro e gratis nel corso di questa settimana? La risposta è semplice: nessuna. Sarà, infatti, Fiorentina-Ferencvaros di Conference League a essere disponibile sul canale 125 del pacchetto di Sky e sull’8 del digitale terrestre.

Quindi, niente Roma o Atalanta nel corso di questa settimana dedicata alle coppe europee, bensì la formazione viola che sarà impegnata nel suo secondo turno della fase a gironi della terza competizione continentale per club. La compagine allenata da mister Vincenzo Italiano, infatti, ospiterà allo stadio Artemio Franchi la squadra ungherese.

Si giocherà giovedì 6 ottobre alle ore 21.00 e saranno in palio 3 punti di capitale importanza per la qualificazione al turno successivo, quello ad eliminazione diretta. La Fiorentina è reduce dal 2-2 dell’esordio in casa del Genk, mentre i magiari nella prima uscita hanno superato con il punteggio di 3-1 il Čukarički.

La sfida tra Fiorentina e Ferencvaros, valevole per la seconda giornata di Conference League, sarà trasmessa da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253), mentre in chiaro sarà disponibile su TV8 (125 di Sky e 8 dgt). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA 2a giornata CONFERENCE LEAGUE 2023

Giovedì 6 ottobre

Ore 21.00 Fiorentina-Ferencvaros

PROGRAMMA 2a GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 in chiaro, Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LaPresse