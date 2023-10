Cambia ancora il tabellone di Sinner a Shanghai: fuori anche Ruud, moria di teste di serie

Partenza col botto negli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai 2023: il magiaro Fabian Marozsan, che aveva battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz a Roma in stagione, non si accontenta e si porta a casa anche lo scalpo del norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8, sconfitto per 7-6 (3) 3-6 6-4.

Cresce dunque l’attesa per Jannik Sinner, testa di serie numero 6, che in giornata affronterà lo statunitense Ben Shelton, numero 19 del seeding, con la consapevolezza che il tabellone sembra potersi aprire sempre di più per l’azzurro, essendo rimasto orfano di numerosi nomi di spicco.

Va comunque detto che per Sinner l’eventuale incrocio con l’ungherese si materializzerebbe soltanto in semifinale, dato che l’azzurro in caso di vittoria si ritroverebbe nei quarti di finale uno tra l’argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Sebastian Korda.

Il magiaro, invece, al prossimo turno sfiderà il vincitore del match tra il polacco Hubert Hurkacz ed il padrone di casa Zhang Zhizhen. Anche la parte alta del tabellone ha perso diverse teste di serie, ma a presidiare il main draw c’è sempre lo spagnolo Carlos Alcaraz, che potrebbe incontrare Sinner soltanto in finale.

TABELLONE OTTAVI ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2023

(1) Carlos Alcaraz-(18) Grigor Dimitrov

(22) Nicolas Jarry-(WC) Diego Schwartzman

(32) Ugo Humbert-J.J. Wolf

(12) Tommy Paul-(5) Andrey Rublev

Fabian Marozsan b. (8) Casper Ruud 7-6 (3) 3-6 6-4

(16) Hubert Hurkacz-Zhang Zhizhen

(6) Jannik Sinner-(19) Ben Shelton Bye

(20) Francisco Cerundolo-(26) Sebastian Korda

Foto: LaPresse