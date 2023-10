Calendario Serie B calcio 2023 oggi: orari 1Â° ottobre, chi gioca, programma, tv, streaming

Tutto pronto per le ultime sfide valevoli per l’ottava giornata della Serie B 2023-2024: come nel sabato appena concluso, saranno cinque le partite che si disputeranno nella domenica odierna, la quale segnerà la fine del weekend della seconda serie calcistica italiana.

Il programma di oggi partirà alle 16.15, orario in cui scatteranno ben quattro delle cinque partite in programma: attesa per il Palermo di Eugenio Corini, che con un successo sul Sudtirol andrebbe a scavalcare il Venezia per la seconda posizione. Il Bari deve riprendere la retta dopo cinque partite senza successi contro il Como, squadra che al contrario è reduce da quattro successi consecutivi, chiudono il programma del pomeriggio Sampdoria–Catanzaro e Cittadella–Lecco.

L’ultimo match del weekend riguardante la serie cadetta vedrà opposte due delle formazioni più accreditate al titolo, Cremonese e Parma: dopo un inizio complicato, confluito nell’esonero di Davide Ballardini, i lombardi si sono ripresi con Giovanni Stroppa in panchina, mentre i ducali finora sono l’unica squadra senza sconfitte nell’intero torneo, dato che certifica il perché della prima posizione dei crociati in classifica.

Di seguito il calendario e il programma completi con le partite di oggi, domenica 1 ottobre, valide per l’8ª giornata della Serie B. La gare odierne verranno trasmesse da Sky Sport in tv e da DAZN, Now Tv e Sky Go in streaming.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI

Domenica 1 ottobre

Ore 16.15 Sampdoria-Catanzaro – Diretta tv su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 16.15 Palermo-Sudtirol – Diretta tv su Sky Sport 252 e Sky Sport Calcio (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 16.15 Bari-Como – Diretta tv su Sky Sport 253 e Sky Sport Calcio (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 16.15 Cittadella-Lecco – Diretta tv su Sky Sport 254 e Sky Sport Calcio (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Cremonese-Parma – Diretta tv su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA SERIE B : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse