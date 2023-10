Calendario Conference League: programma prossima giornata (5 ottobre), che partite si giocano, orari, tv, streaming

Nella settimana che verrà ripartiranno le coppe europee, tra cui la Conference League 2023-2024: il programma della seconda giornata della fase a gironi del trofeo istituito per la prima volta nella stagione 2021-2022 andrà in scena giovedì 5 ottobre, giorno in cui tutte e trentadue le squadre presenti in questa competizione scenderanno in campo per il loro impegno.

Fari puntati sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano: i Viola vanno alla caccia del primo successo nel girone F contro il Ferencvaros. I toscani, dopo il pareggio di Genk, non possono permettersi un altro passo falso se l’obiettivo è quello di passare il turno da prima del raggruppamento, traguardo che ridurrebbe gli impegni stagionali della Fiorentina in inverno tra campionato, Coppa Italia e la nuova Supercoppa Italiana.

Tra le altre big della competizione, attesa per il Lille di Paulo Fonseca, il quale farà visita al campo del KI Klasvik, formazione proveniente dalle Isole Faroe. L’Aston Villa deve riscattarsi contro il Zrinjski dopo la sconfitta di Varsavia con il Legia, mentre l’Eintracht Francoforte andrà a sfidare il Paok a Salonicco.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite valevoli per la seconda giornata della fase a gironi della Conference League 2023-2024: Fiorentina-Ferencvaros sarà trasmessa su Tv8 in chiaro, Sky Sport Calcio in tv, DAZN, Now Tv e Sky Go in streaming. Il resto delle partite sarà visibile solo su Sky in tv e su DAZN, Now Tv e Sky Go in streaming.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA CONFERENCE LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 16.30 Astana-Viktoria Plzen – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.45 Olimpia Lubiana-Slovan Bratislava – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 18.45 KI-Lille – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.45 Gent-Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 18.45 Breidablik-Zorya Luhansk – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 18.45 Ballkani-Dinamo Zagabria – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 18.45 Bodo Glimt-Club Brugge – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 18.45 Besiktas-Lugano – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 AZ-Legia Varsavia – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Aston Villa-Zrinjski – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Fiorentina-Ferencvaros – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Tv8, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Cukaricki-Gent – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Paok-Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Aberdeen-HJK – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Spartak Trnava-Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Nordsjaelland-Ludogorets – Diretta tv su Sky Sport 251 (Diretta Gol), Diretta streaming su DAZN (Zona Gol), Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA CONFERENCE LEAGUE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport, Tv8 (solo Fiorentina-Ferencvaros).

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse