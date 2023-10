A che ora Torino-Inter oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Sta per ritornare la Serie A. Ancora qualche ora di attesa e poi sarà il momento della massima serie italiana. Il campionato, dopo il lungo stop che ha favorito le Nazionali impegnate in varie competizioni, tornerà ad allietare le giornate dei tanti tifosi e appassionati. E tra le dieci partite di quello che sarà il nono turno, non si può non notare un interessantissimo match che si disputerà proprio quest’oggi, sabato 21 ottobre.

A partire dalle ore 18.00, all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino, i granata guidati da mister Ivan Juric, se la vedranno con l’Inter di Simone Inzaghi. Il Torino dunque, aprirà le porte del proprio impianto ai nerazzurri: e, sulla carta, ci si aspetta una partita spumeggiante. Sanabria e compagni si trovano, dopo otto gare giocate, al 14esimo posto in classifica con 9 punti racimolati, figli di 2 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

E dall’altra parte del campo ci sarà la Beneamata seconda in classifica con 19 punti raccolti: 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Vedremo dunque chi la spunterà. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Torino-Inter, match valido per la 9a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO TORINO-INTER OGGI (21 OTTOBRE)

Sabato 21 ottobre

Ore 18.00 – Torino-Inter – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA TORINO-INTER OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Torino-Inter:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMZIONI TORINO-INTER

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Soppy, Zapata, Buongiorno

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado

Foto: LaPresse