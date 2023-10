A che ora Lecce-Torino oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Lecce-Torino: al Via del Mare in palio punti pesanti, in ottica salvezza, nel decimo turno della Serie A 2023-2024.

I salentini di mister D’Aversa, rivelazione dell’inizio del campionato, come testimoniano i 13 punti fin qui raccolti, attendono i granata di Juric, che non hanno certamente avuto un avvio brillante di torneo, complici anche i tanti infortuni nel reparto arretrato, e sono a soli 9 punti in classifica.

Intensità, organizzazione e coraggio: questi gli ingredienti che potrebbero fare la differenza in un testa a testa che si preannuncia di non facile lettura.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Lecce-Torino, match valido per la 10ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO LECCE-TORINO (28 OTTOBRE)

Sabato 28 ottobre

Ore 18.00 – Genoa-Salernitana – Diretta tv su ZONA DAZN e in streaming su DAZN

PROGRAMMA LECCE-TORINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-TORINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Seck; Sanabria, Pellegri. All. Juric

Foto: LaPresse