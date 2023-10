A che ora Cagliari-Frosinone oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

La domenica della decima giornata della Serie A 2023-2024 inizierà con una sfida delicatissima per quanto riguarda la corsa alla salvezza. Alle 12.30, il sorprendente Frosinone di Eusebio di Francesco farà visita al campo del Cagliari di Claudio Ranieri, ancora alla caccia della prima vittoria in campionato.

E’ forse l’occasione più ghiotta del mese quella che si presenterà quest’oggi al Cagliari di Claudio Ranieri. I rossoblù, ultimi con soli tre punti in classifica, hanno bisogno di una vittoria che darebbe una boccata d’ossigeno alla situazione complicatissima che i sardi stanno vivendo. Contro un Frosinone poco incline a ottenere risultati importanti in trasferta, la squadra di Ranieri deve andare alla caccia della vittoria a tutti i costi.

Sebbene sia arrivata una sconfitta nell’ultimo turno di campionato, il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha comunque lasciato una discreta impressione a Bologna, perdendo di misura per 2-1. Ora però i ciociari devono ottenere qualche punto in più lontano dallo Stirpe – due pareggi e due sconfitte in quattro partite – per allungare sulla zona retrocessione, la quale distava sei lunghezze all’inizio della giornata.

Il match tra Cagliari e Frosinone, valido per la 10ma giornata di Serie A, in programma all’Unipol Domus, con calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 29 ottobre, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Calcio, in diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-FROSINONE

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Reinier.

