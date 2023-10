A che ora Bologna-Verona oggi in tv, Coppa Italia: canale, programma, streaming, arbitro, formazioni

Torna la Coppa Italia, con i sedicesimi di finale che inizieranno quest’oggi. Le squadre di Serie A ormai sono impegnate nella competizione nazionale e questa sera il piatto forte sarà lo scontro tra Bologna e Verona, con in palio un posto agli ottavi con l’Inter.

I felsinei sono una delle squadre più peculiari del nostro campionato, con delle ali iperoffensive ed un attaccante fantasioso come Joshua Zirkzee, i 15 punti nelle prime 10 partite mettono i rossoblù in lotta per un piazzamento europeo. Dall’altra parte gli scaligeri sono in netta crisi, avendo conquistato soltanto due punti nelle ultime otto partite dopo i primi due successi in avvio di campionato.

Il match sarà arbitrato da Federico Dionisi della sezione di L’Aquila, assistito da Di Monte e Tolfo. Il quarto uomo sarà Monaldi, al VAR Paterna e Muto. Per lui 25 presenze in massima serie, con il debutto nella ventottesima giornata del 2018/19. Verona che ha ottenuto solo un pareggio in cinque precedenti, un pareggio e una sconfitta invece per il Bologna.

Il match tra Bologna e Verona, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta sul canale 20, numero 20 del Digitale Terrestre. In streaming invece su Mediaset Infinity. Calcio d’inizio alle ore 21.00.

BOLOGNA-VERONA, IL PROGRAMMA

31 ottobre

21.00 Bologna-Verona – diretta tv su Canale 20, streaming su Mediaset Infinity

BOLOGNA-VERONA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Canale 20 (20 digitale terrestre)

Diretta streaming: Mediaset Infinity

BOLOGNA-VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; N. Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Van Hooijdonk.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Amione, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Saponara; Djuric, Ngonge.

Foto: LaPresse