WTA Ningbo 2023: Lucia Bronzetti accede ai quarti di finale, vittoria agevole con l’ucraina Baindl

Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Guangzhou, Lucia Bronzetti si ripete anche nel torneo WTA di Ningbo. La tennista romagnola ha superato con un doppio 6-3 l’ucraina Kateryna Baindl, numero 88 della classifica mondiale, in un’ora e venti minuti di gioco. Un’ottima prestazione da parte dell’ottava testa di serie del torneo, che ora affronterà la vincente dell’incontro tra la russa Anna Blinkova e la ceca Fruhvirtova.

Bronzetti ha dominato ed il dato sicuramente più significativo ed incoraggiante sono le zero palle break concesse all’avversaria. La riminese ha ottenuto addirittura l’85% dei punti quando ha servito la prima ed il 74% con la seconda.

Subito ottima partenza nell’incontro per Bronzetti, che ha ottenuto il break in apertura nel primo gioco. L’azzurra ha conservato il vantaggio, non concedendo nei turni in battuta davvero nulla all’avversaria. La numero 65 del mondo ha poi strappato ancora il servizio a Baindl nel nono game, andando a chiudere la prima frazione sul 6-3.

Bronzetti ha subito allungato anche nel secondo set, conquistando il break a zero nel quarto gioco. Avanti per 3-1 la tennista di Rimini ha conservato il break di vantaggio, andando a chiudere al primo match point sul 6-3, staccando nuovamente il biglietto per i quarti di finale.

FOTO: LaPresse