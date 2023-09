Volley femminile, Paola Egonu non ci sarà per la qualificazione olimpica? Rebus azzurro

Un’indiscrezione importante. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a firma Gian Luca Pasini, Paola Egonu non farà parte del gruppo della Nazionale italiana di volley femminile che il dal 16 settembre sarà impegnato nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre saranno in campo a Lodz e affronteranno USA, Polonia, Germania, Thailandia, Corea del Sud, Colombia e Slovenia.

Il format prevede un round robin e soltanto le prime due classificate otterranno il pass a Cinque Cerchi. Le altre dovranno rivolgere la loro attenzione al ranking internazionale. Un’eventualità, quest’ultima, che ora come ora sorriderebbe alla selezione del Bel Paese.

Si è in attesa dell’ufficialità su Egonu, ma la notizia non sorprende così tanto visto quanto è accaduto nel corso degli Europei 2023. Le nostre portacolori erano detentrici del titolo, ottenuto a Belgrado (Serbia) due anni fa, ma la compattezza di squadra si è sciolta letteralmente nella semifinale contro la Turchia, persa al tie-break. Un ko che ha avuto pesanti ripercussioni nel match contro l’Olanda, per l’assegnazione del bronzo continentale, tenuto conto della netta sconfitta 3-0 subìta dalle ragazze nostrane.

La formazione allenata da Davide Mazzanti non ha reso come ci si sarebbe aspettati e in tutto questo ha creato non poca attenzione l’impiego di Egonu nel ruolo di “panchinara di lusso”, puntando invece su Ekaterina Antropova nel ruolo di opposto titolare. Posteriormente, Mazzanti ha ammesso di non avere in mano più la squadra dopo i Mondiali 2022 e a questo punto c’è da chiedersi come ci si muoverà.

La giocatrice azzurra, quindi, non dovrebbe esserci per le partite di Lodz e, come riportato da Pasini, è da verificare il suo impiego nell’anno olimpico in un background tutto da decifrare. Di sicuro, per l’atleta, le cose sono state complesse, come rappresentato da un post sui social, cancellato poco dopo, in cui affermava: “I’m free! Worst experience of my life (Sono libera! Peggior esperienza della mia vita)“, in riferimento molto probabilmente a quanto accaduto nella competizione continentale.

Foto: Valerio Origo