Volley, Europei 2023: Francia e Slovenia sul velluto, primo sigillo per la Turchia

Le big non perdono colpi nella sesta giornata di gare all’Europeo maschile di volley. Francia e Slovenia sbrigano in fretta le pratiche Spagna ed Israele. Bene anche Olanda e Turchia, che conquista il primo successo.

Qualche brivido per la Francia che rischia qualcosa prima di superare 3-0 un combattivo Israele. I francesi faticano in avvio, si trascinano i rivali fino al 20-19 e scavano il solco nel finale per il 25-21 conclusivo. Grande equilibrio anche nel secondo set, che si chiude ai vantaggi con i transalpini che si impongono 29-27. Passata la paura di allungare il match, la Francia domina il terzo set vincendo 25-17. Ancora Patry in panchina ed ancora Carle top scorer per i francesi con 14 punti.

E’ tris di vittorie per la Slovenia vicecampione d’Europa. la squadra di Gheorghe Cretu travolge con un secco 3-0 la Spagna, che sembra aver esaurito tutte le energie dopo aver sconfitto al debutto i padroni di casa bulgari. Partita a senso unico, con gli sloveni che sono entrati in campo con la giusta determinazione e non hanno lasciato scampo ad una Spagna che ha raggiunto quota 19, pur guardando sempre da lontano i rivali nel primo set e poi ha alzato bandiera bianca ben presto negli altri due set perdendo con un doppio 25-15. Per gli sloveni 17 punti di Cebulj e 14 dell’infinito Urnaut.

Soffre ma conquista la seconda vittoria consecutiva la Bulgaria, che parte male perdendo il primo set 25-20 contro l’Ucraina. La Bulgaria cambia marcia dal secondo set, dominato con il punteggio di 25-17. I bulgari vincono agevolmente il terzo set 25-20 e, quando sembra tutto facile nel quarto, avanti 23-19, arriva la rimonta ucraina, che però si ferma a 23, e la Bulgaria vince 25-23. Top scorer Atanasov per la Bulgaria e Plotnitskyi per l’Ucraina.

In Macedonia nel Girone C pronto riscatto dell’Olanda che, dopo la sconfitta contro la Polonia, si riprende e batte 3-0 la Repubblica Ceca. Primi due set in fotocopia con la squadra olandese che prende il largo nella parte centrale (16-12) e si impone con un doppio 25-22 non senza qualche patema. Nel terzo set sono addirittura i cechi a scattare avanti 4-8 ma gli olandesi non si distraggono, si riportano sotto e operano il sorpasso nel finale chiudendo ancora 25-22. Abdel-Aziz scatenato con 19 punti in tre set, 13 per Tuinstra. Nella Repubblica Ceca 15 per Hadrava e 11 per Galabov.

Nel Girone D si sblocca la Turchia, che ritrova Lagumdzija e porta a casa il primo importante successo del girone eliminatorio restando in corsa per la qualificazione. I turchi battono 3-1 una combattiva Grecia, che inizia con il piede giusto e vince 25-23 il primo set. La Turchia, spalle al muro, sotto 13-16 nel secondo parziale, si ritrova, rimonta e si impone ai vantaggi 26-24. Sulle ali dell’entusiasmo i turchi scattano avanti nel terzo set (16-10) e vincono 25-19. Torna l’equilibrio nel quarto parziale con la Turchia che mantiene un break di vantaggio dall’8-6 fino al 25-23 che chiude il match. Per i turchi 14 punti di Lagumdzija e 13 di Bubasi, per la Grecia 22 di Mouchlias e 12 di Petreas.

Vittoria casalinga per la Macedonia del Nord che ha battuto 3-0 il Montenegro. Tre set in fotocopia con qualche sofferenza per i padroni di casa solo in avvio: 25-22 25-20 25-18 per la Macedonia del Nord, con 20 punti per Gjorgiev mentre sono 12 quelli di Cacic per il Montenegro.

Foto: Cev