Volley, Daniele Lavia: “Polonia col coltello tra i denti. Dormiremo a fatica, carichi per la finale”

Giornata di vigilia per l’Italia, che sabato 16 settembre (ore 21.00) affronterà la Polonia nella Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al PalaEur di Roma per cercare di difendere il titolo conquistato due anni fa.

Daniele Lavia ha parlato della partita attraverso i canali federali: “Con la Polonia sarà una partita difficile, una finale, dobbiamo interpretarla nel migliore dei modi vedendo nel campo nostro e approcciando alla partita nel migliore dei modi. La Polonia avrà il coltello fra i denti per i precedenti ma noi siamo pronti e carichi e siamo sicuri che il pubblico farà la differenza. Faremo fatica a dormire, una finale è sempre una finale ma siamo carichi”.

Lo schiacciatore, fenomenale nella semifinale contro la Francia, ha poi proseguito: “Affronteremo la partita di domani come sappiamo fare. La vicinanza del nostro pubblico la sentiamo, durante l’inno ieri ho avuto i brividi, vedere il palazzetto ieri è stato emozionante così come lo è stato a Bari, Ancona, Perugia, Bologna, dobbiamo dire grazia a tutti, e invitiamo a continuare a seguirci“.

Foto: Valerio Origo