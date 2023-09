VIDEO MotoGP, GP India 2023: highlights e sintesi della gara. Bezzecchi si prende una rivincita, Bagnaia sbaglia

Marco Bezzecchi ha dominato la scena nel Gran Premio di India, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, con una prova di altissimo livello, dal primo all’ultimo metro. Sul Buddh International Circuit il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha preso il comando sin dai primi metri della gara, vincendo poi per dispersione.

Sotto la bandiera a scacchi, alle sue spalle, Jorge Martin a 8.6 secondi, mentre completa il podio un redivivo Fabio Quartararo a 8.8. Quarto Brad Binder a 12.6, quinto Joan Mir a 13.2, sesto Johann Zarco a 14.6, settimo Franco Morbidelli a 16.9, davanti a Maverick Vinales a 17.7 e Marc Marquez, nono a 19.1 A questo punto in classifica generale il pilota romagnolo si porta a quota 248 punti, con 31 lunghezze da recuperare a Jorge Martin e, soprattutto, 44 a Francesco Bagnaia, che ha concluso anzitempo la sua prova nella ghiaia indiana.

Una gara, quindi, che racchiude in sé un valore specifico notevole. Oggi, sostanzialmente, si è riaperto il campionato. Pecco Bagnaia, dopo la caduta del Montmelò, ha visto ridursi drasticamente il proprio vantaggio in graduatoria generale sugli inseguitori ed ora, iniziando dal Gran Premio del Giappone della prossima settimana, dovrà rimboccarsi le maniche per difendere la sua leadership.

Foto: LaPresse