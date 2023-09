Sporting Lisbona-Atalanta, quando la prossima partita di Europa League? Data, programma, orario, tv, streaming

Fra poche ore l’Atalanta farà il suo esordio nel girone D dell’Europa League 2023-2024 con il Rakow, formazione campione di Polonia in carica. I nerazzurri sono pronti alla prima sfida continentale della stagione contro una squadra che, sulla carta, dovrebbe essere l’ostacolo meno impegnativo del raggruppamento.

C’è fiducia nello spogliatoio della squadra di Gian Piero Gasperini, sebbene nell’ultima uscita di Firenze sia arrivata una sconfitta e che, notizia della giornata di ieri, Gianluca Scamacca dovrà rimanere fermo circa un mese a causa di una lesione di primo grado del flessore sinistro. La Dea, al ritorno in Europa dopo una stagione di assenza, può sfruttare l’impegno con i polacchi per testare qualche giocatore ancora non impiegato assiduamente e, al contempo, far rifiatare i propri uomini di punta.

Dopo quella con il Rakow, la prossima partita che l’Atalanta affronterà in questa competizione sarà con l’avversario diretto per la prima posizione nel girone, lo Sporting Lisbona, alle 18.45 di giovedì 5 ottobre. I lusitani, dopo cinque giornate, sono in testa alla Primiera Liga portoghese, a pari merito con il Porto e il sorprendente Boavista. I verdebianchi, allenati da Ruben Amorim, sono una squadra dal calcio spiccatamente offensivo, tipiche delle formazioni portoghesi, specialmente tra le vie centrali del campo, mentre sulle fasce concedono qualcosa in più.

La sfida tra Sporting Lisbona e Atalanta, il cui via è programmato per le 18.45 di giovedì 5 ottobre all’Estadio Josè Alvalade di Lisbona, sarà trasmessa in tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SPORTING LISBONA-ATALANTA EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 18.45 Sporting Lisbona-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Foto: Lapresse