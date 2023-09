Sport in tv oggi (mercoledÃ¬ 27 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 27 settembre, ci aspetta una giornata ricca di sport. Turno infrasettimanale per la Serie A di calcio, ma scenderanno in campo anche la Serie B e alcuni campionati esteri. Da non perdere i tornei di tennis della settimana, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Tour de Langkawi e Giro di Croazia. Spazio anche alla Champions League di pallanuoto e ai Mondiali di rugby.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 27 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 27 settembre

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Kaohsiung Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TENNIS – WTA 500 Tokyo, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

04.15 CICLISMO – Tour de Langkawi, quinta tappa: Slim River-Genting Highlands (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 06.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 06.30)

05.00 TENNIS – ATP 500 Pechino, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming). Arnaldi-Vukic (ore 05.00)

09.00 TENNIS – WTA 250 Ningbo, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv). Bronzetti-Baindl (ore 09.00)

10.30 TENNIS – ATP 250 Astana, primo turno (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

11.00 SNOOKER – British Open, secondo turno (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.00)

14.25 CICLISMO – Giro di Croazia, seconda tappa: Biograd na Moru-Novalja (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

15.30 BASKET (Champions League, qualificazione) – FMP-Varese (diretta streaming su DAZN)

16.00 BILIARDO – US Open 9-Ball Championship (diretta streaming su DAZN)

16.00 PALLANUOTO (Champions League) – Ferencvarosi-Jadran (diretta streaming su Len Tv)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Dossobuono (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 SCACCHI – Champions Chess Tour (diretta streaming su DAZN)

17.45 RUGBY (Mondiali) – Uruguay-Namibia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET (Champions League, qualificazione) – Brindisi-Oradea (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Milan (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Empoli-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Verona-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Recanatese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Eagles (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Tre partite: Athletic Bilbao-Getafe, Real Madrid-Las Palmas, Villarel-Girona (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLANUOTO (Champions League) – Jadran-Stella Rossa (diretta streaming su Len Tv)

20.00 PALLANUOTO (Champions League) – Due partite: Barceloneta-Spandau, Marsiglia-Vouliagmeni (diretta streaming su Len Tv)

20.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 SNOOKER – British Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.10 BASEBALL (MLB) – Chicago White Sox-Arizona Diamondbacks (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Como-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Parma-Bari (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Torino (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Napoli-Udinese (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Cesena-SPAL (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Casertana-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Coppa di Lega inglese, sedicesimi di finale) – Chelsea-Brighton (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa di Lega inglese, sedicesimi di finale) – Newcastle-Manchester City (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Volendam (diretta streaming su Mola Tv)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Valencia-Real Sociedad, Cadice-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

09:30 Figure2u Roller Edition Speciale Artistic Skating World Championschip 2023 Conduce: Fabrizio Testa su sport2u.tv

18:25 Sport2day Speciale Formula uno con Leo Turrini Conduce: Beatrice Frangione su sport2u.tv

20:00 Ginnasticomania con Vanessa Ferrari Conduce: Chiara Sani su sport2u.tv

20:20 Eat&Fit2u 29a Puntata Conducono: Fabrizio Borghetti & Alessandra Sagratella su sport2u.tv

21:00 Bike2u Speciale “Il Personaggio del Mese” con Alberto Dainese (Team DSM) Conducono: Gian Luca giardini & Francesca Cazzaniga su sport2u.tv

