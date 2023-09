Sky o DAZN, dove vedere Roma-Milan stasera? Calendario, programma, tv e streaming

Quest’oggi la Serie A torna in campo con due sfide interessantissime. Prima della sosta per lasciare spazio alle nazionali, la massima serie scenderà sul terreno di gioco con il terzo turno. Tante le partite da seguire e, già stasera, ci sarà un big match tutt’altro che indifferente. Si tratta infatti di Roma-Milan. I giallorossi guidati da mister José Mourinho tenteranno di regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi anche se, dall’altra parte, ci saranno i rossoneri.

L’undici di mister Pioli sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo dopo le prime due uscite di campionato. Nella prima giornata i Diavoli hanno avuto la meglio sul Bologna mentre nella seconda, in casa contro il Torino, il Milan ha messo in mostra tutte le proprie doti. Il risultato? Poker rifilato ai granata di mister Ivan Juric. E quest’oggi, in un Olimpico sold out, Leao e compagni proveranno nuovamente a fare bella figura.

Obiettivo della Roma, invece, è quello di riscattare le prime due uscite stagionali. La prima ha regalato solamente un punto mentre la seconda, a Verona, è stata una sconfitta. Vedremo questa sera a partire dalle ore 20.45 cosa riusciranno a portare a casa i giallorossi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Milan, match valido per la 3a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO ROMA-MILAN

Venerdì 1 settembre

Ore 20.45 Roma-Milan– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ROMA-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N’Dicka; Zalewski, Cristante, Aouar, Pellegrini, Kristensen; El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Bennacer

Foto: LaPresse