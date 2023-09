Sky o DAZN, dove vedere Inter-Fiorentina? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

La Serie A questa sera ritornerà in campo con due interessantissime partite. Si inizierà infatti con il terzo turno della massima serie, l’ultimo prima della pausa che vedrà coinvolte le nazionali. Tante le gare da seguire e in grado di regalare emozioni, almeno sulla carta. E tra le differenti sfide focalizziamo la nostra attenzione su un match in particolare: quello che domenica 3 settembre sera vedrà coinvolte l’Inter di Simone Inzaghi e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I nerazzurri, a partire dalle 18.30 e a San Siro, se la vedranno con la Viola. Nelle prime due uscite stagionali la Beneamata ha ben figurato: sia contro il Monza, riuscendo a superare gli uomini di Palladino con un secco 2-0. Sia nella seconda sfida contro il Cagliari di Claudio Ranieri, terminata anche quella con il risultato di 0-2. Insomma un avvio ottimo per la compagine milanese, pronta a puntare in alto in questa stagione anche e soprattutto grazie ai rinforzi di mercato.

Ma adesso ci sarà l’ostacolo Fiorentina e non sarà semplice superare i toscani. Nico Gonzalez e compagni, ieri, hanno ottenuto la qualificazione in Conference League mentre in campionato hanno racimolato quattro punti, figli di una vittoria e un pareggio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Fiorentina, match valido per la 25ma giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO INTER-FIORENTINA

Domenica 3 settembre

Ore 18.30 – Inter-Fiorentina– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA INTER-FIORENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Acerbi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Amrabat, Barak, Castrovilli, Ikoné, Jovic, Sabiri

