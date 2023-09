Sheriff-Roma, Europa League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non puÃ² giocare questa sera

Di nuovo Europa League per la Roma. I giallorossi hanno ancora negli occhi la finale persa contro il Siviglia lo scorso anno, ma ora si ricomincia da zero, per puntare nuovamente all’ultimo atto, questa volta a Dublino. Si comincia in casa dello Sheriff Tiraspol, da anni campioni di Moldavia e due anni fa protagonisti in Champions League, battendo anche il Real Madrid.

Più di un indisponibile in casa giallorossa. Oltre ai lungodegenti Marash Kumbulla e Tammy Abraham, si aggiungono alla lista anche Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini, rimasti fuori anche contro l’Empoli. Fuori anche Rasmus Kristensen e Sardar Azmoun, non presenti nelle liste UEFA.

Tre assenti anche per lo Sheriff Tiraspol. In mezzo al campo Roberto Bordin non potrà contare su Moussa Kyabou a causa di un problema fisico. Fuori dalle rotazioni anche le ali Rasheed Akambi e Vinicius Paiva.

SHERIFF TIRASPOL-ROMA, PROBABILI FORMAZIONI

SHERIFF TIRASPOL (4-1-4-1): Koval; Zohouri, Tovar, Muanshe, Artunduaga; Ademo; Ngom Mbekeli, Vardar, Talal, Ricardinho; Luvannor.

Indisponibili: Kyabou, Akambi, Paiva

Squalificati: –

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; Belotti, El Shaarawy.

Indisponibili: Smalling, Pellegrini, Abraham, Kumbulla, Azmoun, Kristensen

Squalificati: –

