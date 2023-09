Serie A, Raspadori e Politano salvano il Napoli: 2-2 contro il Genoa

Il Napoli tira su un punto per i capelli a Marassi. La squadra di Rudi Garcia raccatta negli ultimi minuti un 2-2 contro il Genoa di Alberto Gilardino, andato meritatamente in vantaggio di 2-0. I campioni d’Italia hanno però una reazione d’orgoglio, arrivando al pari e salendo a sette punti in classifica, ma con più di qualche interrogativo per quanto riguarda il gioco, con una prestazione che farà discutere.

Il Genoa sceglie di coprirsi con il 4-4-2, inserendo Aaron Martin sulla sinistra al posto di Vasquez di ritorno dalle Nazionali, mentre Garcia prova a sorprendere lanciano Elmas dal primo minuto al posto di Politano e l’inedita coppia centrale Ostigard-Juan Jesus, ancora in panchina Natan con Rrahmani.

Il Genoa appare intraprendente, non rinunciando a giocare il pallone appena può e provando a mettere in difficoltà la retroguardia azzurra con la coppia Retegui-Gudmundsson; il Napoli appare senza idee, insistendo spesso con la verticalizzazione. L’unico squillo è una mezza serpentina di Di Lorenzo assistito da Zielinski, murata dalla difesa genoana. Ma i padroni di casa passano in vantaggio in maniera inaspettata, da calcio d’angolo: De Winter spizza per il dimenticato Bani che insacca a porta sguarnita.

Il Napoli decide di cambiare sulla destra, sostituendo Elmas per inserire Politano. Ma gli azzurri non riescono minimamente ad impensierire la porta di Martinez, e il Genoa riesce addirittura a raddoppiare: cross in mezzo smanacciato male da Meret, il pallone viene rimesso in mezzo e arriva la zampata di Retegui per il 2-0.

Il Napoli tenta di riversarsi in avanti con tutte le proprie forze ma è un’azione confusa, con il Genoa che tiene bene le linee. Serve un’azione estemporanea per riaprire la sfida, e arriva con la saetta di sinistro di Raspadori, entrato nel secondo tempo, a fulminare Martinez al 77′. La squadra di Garcia prende fiducia e pesca il pari con uno schema di spallettiana memoria, imbucata morbida di Zielinski per il sinistro di Politano che finisce sotto l’angolino: c’è tempo per la rimonta, il Genoa però va anche vicino al vantaggio con Ostigard che salva i partenopei. Finisce 2-2, con i padroni di casa che si rammaricano per essere andato vicino al colpaccio e i campioni d’Italia apparsi lontani parenti di quelli dello scorso anno.

Foto: LaPresse