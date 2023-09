Serie A in tv oggi (mercoledÃ¬ 27 settembre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

La Serie A 2023/2024 non si fermerà nemmeno quest’oggi, mercoledì 27 settembre. Le formazioni della massima serie italiana scenderanno sui vari terreni di gioco sparsi per la Penisola e proveranno, come in ogni giornata, a regalare spettacolo ed emozioni ai tanti supporters. E prestiamo attenzione alle diverse sfide di questo sesto turno di campionato iniziato ieri con Juventus-Lecce.

Alle 18.30 di oggi, il Cagliari di Claudio Ranieri ancora in cerca della prima vittoria stagionale in A, ospiterà il Milan di Stefano Pioli, reduce da un importante successo contro il Verona dopo la batosta nel derby. Allo stesso orario il Verona dovrà vedersela contro l’Atalanta al Bentegodi mentre la Salernitana sarà ospite dell’Empoli.

Passiamo poi alle gare delle 20.45: e iniziamo subito con Inter-Sassuolo. Il Napoli di Rudi Garcia aprirà le porte del Maradona all’Udinese di Andrea Sottil mentre, infine, la Lazio di Maurizio Sarri giocherà contro il Torino all’Olimpico. Insomma un turno infrasettimanale ricchissimo: ma vediamo da vicino il calendario completo.

CALENDARIO SERIE A (27 SETTEMBRE)

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 – Cagliari-Milan – 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 18.30 – Verona-Atalanta – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Empoli-Salernitana – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Inter-Sassuolo – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Napoli-Udinese – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Lazio-Torino – 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse