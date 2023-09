Serie A, due pareggi al giovedÃ¬: 0-0 tra Monza e Bologna, il Frosinone ferma la Fiorentina

MONZA-BOLOGNA

Pareggio a reti bianche tra Monza e Bologna. Brianzoli e felsinei non si fanno male nel match pomeridiano di questo giovedì, in una partita più muscolare che bella; le due squadre rimangono dunque nella parte destra della classifica, a sei e sette punti racimolati.

Partita combattuta da entrambe le parti, ma dove le occasioni attivano poco, almeno nel primo tempo. Dopo 15 minuti viene annullato un gol a Dany Mota per un fuorigioco precedente, ma nella prima frazione non ci sono troppi squilli. All’inizio del secondo tempo anche il Bologna vede svanire il vantaggio per un fallo di Zirkzee prima del colpo di testa di Ferguson. Nel finale si accendono gli animi con l’espulsione di Saelemaekers, ma non ci si smuove dallo 0-0.

FROSINONE-FIORENTINA

Si chiude con un pareggio al Benito Stirpe. Il Frosinone blocca la Fiorentina sull’1-1 in un match complicato, con gli uomini di Italiano che si rammaricano per molte occasioni sprecate e rimanendo a 11 punti; i ciociari invece salgono a 9 punti, e rischiano anche di fare bottino pieno nel finale, dimostrando di non essere un fuoco di paglia.

La Fiorentina approccia meglio il match pressando molto i ciociari e andando più volte vicino al gol nei primi minuti. I viola passano al 17′ con Nico Gonzalez, cross morbido di Duncan che mette sulla testa di Nico Gonzalez battendo Turati. La squadra di Italiano va vicino al raddoppio in molte occasioni, ma al 70′ arriva il pari di Soulé che concretizza un bello spunto di Caso. Nel finale la squadra di Di Francesco va anche vicino al gol con Cuni anticipato da Terracciano, si chiude su un pari stretto ai toscani e che lascia un bel sorriso ai ciociari.

