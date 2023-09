Rugby, chi sono i giocatori dell’Uruguay che affronteranno lâ€™Italia

Torna in campo mercoledì l’Italrugby e la seconda sfida della Rugby World Cup 2023 la vedrà affrontare l’Uruguay. Underdog del girone, la squadra sudamericana non è però da sottovalutare e rischia di diventare l’ago della bilancia nella corsa playoff della pool A. Più concreta della Namibia, infatti, all’esordio l’Uruguay ha messo in difficoltà la Francia (seppur priva delle sue stelle) e le ha negato il punto di bonus. Ma chi affronterà l’Italia?

L’Uruguay è una delle nazionali più in crescita degli ultimi anni, agli ultimi Mondiali ha preso lo scalpo delle Fiji e si è qualificata a Francia 2023 eliminando la più quotata squadra USA. La rosa dei sudamericani è composta da alcuni giocatori ben conosciuti in Europa e anche in Italia, come Felipe Berchesi, ed è soprattutto una trequarti di qualità l’arma in più per provare a sconvolgere la pool A.

Le stelle sono il mediano di mischia Santiago Arata, che gioca nel Top 14 nel Castres, e la seconda linea del Bayonne Manuel Leindekar. A loro va aggiunto sicuramente Rodrigo Silva, utility back che può fare male palla in mano in ogni momento della partita. Altri tre giocatori da tenere d’occhio sono il già citato Felipe Berchesi, così come la forte coppia di centri formata da Andres Vilaseca e Nicolas Freitas. Infine, occhio a Baltazar Amaya, ottimo giocatore di rugby a sette e sempre pericoloso in attacco.

URUGUAY – convocati

Trequarti: Santiago Alvarez, Santiago Arata, Agustin Ormaechea, Felipe Etcheverry, Felipe Berchesi, Nicolas Freitas, Andres Vilaseca, Felipe Arcos Perez, Tomas Inciarte, Juan Manuel Alonso, Baltazar Amaya, Bautista Basso, Rodrigo Silva, Gaston Mieres, Ignacio Facciolo

Avanti: Diego Arbelo, Matias Benitez, Ignacio Peculo, Reinaldo Piussi, Mateo Sanguinetti, Facundo Gattas, German Kessler, Guillermo Pujadas, Felipe Aliaga, Ignacio Dotti, Manuel Leindekar, Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Carlos Deus, Eric Dosantos, Santiago Civetta, Manuel Diana, Juan Manuel Rodriguez

Foto: David Ramos – World Rugby/World Rugby via Getty Images