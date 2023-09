Quando si gioca Udinese-Genoa? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Scenderanno in campo domenica 1 ottobre Udinese e Genoa in un match valido per la settima giornata di Serie A.

La gara, con calcio di inizio alle 18.30, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

I bianconeri, dopo il rotondo ko subito dal Napoli, si trovano al penulimo posto in classifica, mentre il Genoa è reduce dall’incrocio con la Roma contro cui ha trionfato 4-1.

Di seguito il calendario e il programma di Udinese-Genoa, valida per la 7ª giornata di Serie A, che si giocherà domenica 1 ottobre alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN.

