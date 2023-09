Quando si gioca Inter-Benfica, calendario prossima partita Champions League: data, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 sta per tornare. La massima competizione europea per club andrà nuovamente in scena a partire da martedì 3 ottobre quando le prime formazioni apriranno il lungo valzer di partite valide per il secondo turno della manifestazione. Ci si aspettano, anche in questo caso, grandi partite ma soprattutto gare ricche di gol ed emozioni con le tante stelle pronte a calcare i vari terreni di gioco in Europa. E proprio martedì 3 ottobre, l’Inter di Simone Inzaghi, aprirà le porte di San Siro al Benfica a partire dalle ore 21.00.

L’incontro, valido per la 2° giornata della fase a gironi (in questo caso Gruppo D), vedrà contrapposti i nerazzurri e gli uomini di Roger Schmidt. Le squadre, l’ultima volta, si sono scontrate ad aprile scorso nel corso del doppio confronto per i quarti di finale della Champions 2022/2023; grazie a una vittoria per 0-2 a Lisbona e un pareggio per 3-3 a Milan, a superare il turno, furono Lautaro Martinez e compagni.

Tra tre giorni le compagini torneranno quindi ad affrontarsi: l’Inter in campionato si trova attualmente al primo posto a pari punti con il Milan (quota 15) e nell’esordio in Champions League ha pareggiato 1-1 a San Sebastian contro la Real Sociedad. Clamorosa sconfitta, invece, per i portoghesi nel primo turno contro il Salisburgo: 0-2 secco subìto in casa. Vedremo quindi chi riuscirà a spuntarla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Benfica, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 253. La diretta streaming sarà presente su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO INTER-BENFICA (3 OTTOBRE)

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 – Inter-Benfica – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INTER-BENFICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse